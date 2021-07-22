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За последние 7 месяцев ГФС пополнила бюджет почти в два раза больше, чем за 2020 год, - Мельник

Автор: Наталия Гурковская

Общая сумма средств, фактически поступивших в бюджет Украины за неполных 7 месяцев этого года и возмещенная ГФС по уголовным производствам, достигает почти 2 млрд грн. Эта сумма почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГФС Вадима Мельника в Facebook.

С начала текущего года Мельник определил два приоритетных направления работы ГФС Украины. Это противодействие теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконное формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые "скрутки". О результатах работы службы в этих сферах говорится чаще.

"Но наряду с этим нами обеспечивается правоохранительная деятельность и в других направлениях. Как пример - обеспечение возмещения убытков по уголовным производствах, предупреждения незаконного возмещения НДС и ряд других направлений", - добавил глава ГФС.

По его словам, на сегодня ДФС насчитывает около 3 тыс личного состава следователей и оперативников, которые осуществляют правоохранительную функцию и обеспечивают результаты работы службы.

"Это самое маленькое за историю существования налоговой милиции количество и, кстати, с наименьшим среди других правоохранительных органов уровнем зарплаты (примерно 10-12 тыс грн в месяц)", - подчеркивает Мельник.

Но несмотря на эти обстоятельства, за первое полугодие работниками службы обеспечено возмещение убытков по уголовным производством в сумме 864 млн грн. А в июле дополнительно обеспечено возмещение ущерба по одному из уголовных производств в сумме 1,1 млрд грн. Следовательно, общая сумма средств, фактически поступивших в бюджет Украины, достигает почти 2 млрд грн.

"Это возмещенная нами в бюджет по уголовным производством сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет", - добавляет глава фискалов.

Как сообщалось, ранее глава фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о результатах работы ГФС за первые полгода 2021 года. Он также назвал самые резонансные дела за это время.

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ГФС