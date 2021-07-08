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Глава ГФС рассказал о результатах работы за полгода

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Украина, Четверг 08 июля 2021 13:03
Глава ГФС рассказал о результатах работы за полгода фото: глава ГФС Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о результатах работы ГФС за первые полгода 2021 года. Он также назвал самые резонансные дела за это время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Мельника в четверг, 8 июля.

Так, Мельник сообщил, что начиная с января 2021 года было предупреждено незаконное перемещение наличных через линию разграничения на более чем 250 млн грн. Для этого на КПВВ было осмотрено более 40 млн граждан.

По результатам за полгода по индустриям:

  • изъято 1 901,4 тонн спирта на 357,6 млн грн;
  • изъято 443,0 тонн ликероводочных изделий на 108,8 млн грн;
  • изъято более 13 млн пачек табачных изделий на 444,96 млн грн;
  • изъято 35 335 тонн горюче-смазочных материалов на 1,1 млрд грн.

"Экономический эффект работы налоговой милиции за 6 месяцев 2021 года составил 13,163 млрд грн", - добавил Вадим Мельник.

Вместе с тем глава фискальной службы также рассказал об основных нарушениях в городских администрациях.

Так, в деятельности департамента земельных ресурсов КГГА было выявлено нарушений на 100 млн грн в сфере арендной платы за землю. В деятельности "Киевтеплоэнерго" обнаружено манипуляций с тендерами на 260 млн грн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ГФС упередила незаконное возмещение НДС на 400 млн грн.

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