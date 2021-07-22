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За останні 7 місяців ДФС поповнила бюджет майже в двічі більші, ніж за 2020 рік, - Мельник

Автор: Наталія Гурковська

Загальна сума коштів, що фактично надійшли до бюджету України за неповних 7 місяців цього року та відшкодована ДФС по кримінальним провадженням, сягає майже 2 млрд грн. Ця сума майже вдвічі перевищує щорічні показники минулих років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ДФС Вадима Мельника у Facebook.

З початку поточного року Мельник визначив два пріоритетних напрямки роботи ДФС України. Це протидія тіньовим ринкам підакцизної продукції, а також незаконному формуванню ПДВ і легалізації товарів із тіньового сектору економіки через так звані "скрутки". Про результати роботи служби у цих сферах говориться найчастіше.

"Але поряд з цим нами забезпечується правоохоронна діяльність і в інших напрямках. Як приклад - забезпечення відшкодування збитків у кримінальних провадженнях, упередження незаконного відшкодування ПДВ і ряд інших напрямків", - додав голова ДФС.

За його словами, на сьогодні ДФС налічує близько 3 тис особового складу слідчих та оперативників, які здійснюють правоохоронну функцію та забезпечують результати роботи служби.

"Це найменша за історію існування податкової міліції кількість і, до речі, з найменшим серед інших правоохоронних органів рівнем зарплати (приблизно 10-12 тис. грн на місяць)", - підкреслює Мельник.

Але попри ці обставини, протягом першого півріччя працівниками служби забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі 864 млн грн. А у липні додатково забезпечено відшкодування збитків по одному з кримінальних проваджень у сумі 1,1 млрд грн. Відтак, загальна сума коштів, що фактично надійшли до бюджету України, сягає майже 2 млрд грн.

"Ця відшкодована нами до бюджету по кримінальним провадженням сума за неповних 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує щорічні показники минулих років", - додає голова фіскалів.

Як повідомлялося, раніше голова фіскальної служби України Вадим Мельник розповів про результати роботи ДФС за перші півроку 2021 року. Він також назвав найрезонансніші справи за цей час.

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ДФС