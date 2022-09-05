За последнее время в Кременной уничтожили много оккупантов и техники, - Гайдай

ВСУ нанесли удары по оккупированной Кременной, в результате чего удалось уничтожить почти 400 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"После "хлопка" разрушено несколько зданий, где располагались российские военные, потери составляют до 400 человек личного состава", - заявил Гайдай. Также глава области сообщил, что украинским военным удалось вывести из строя почти 100 единиц вражеской техники. Гайдай заявил, что это плодотворная работа ВСУ за последние недели.