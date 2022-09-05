За последнее время в Кременной уничтожили много оккупантов и техники, - Гайдай
Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
ВСУ нанесли удары по оккупированной Кременной, в результате чего удалось уничтожить почти 400 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"После "хлопка" разрушено несколько зданий, где располагались российские военные, потери составляют до 400 человек личного состава", - заявил Гайдай.
Также глава области сообщил, что украинским военным удалось вывести из строя почти 100 единиц вражеской техники. Гайдай заявил, что это плодотворная работа ВСУ за последние недели.
Напомним, что морские пехотинцы ВСУ уничтожили дежурный Су-25 и несколько танков.
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