За останній час у Кремінній знищили багато окупантів та техніки, - Гайдай

ЗСУ завдали ударів по окупованій Кремінній, внаслідок чого вдалося знищити майже 400 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Після "бавовни" зруйновано декілька будівель, де розташовувались російські військові, втрати становлять до 400 осіб особового складу", - заявив Гайдай. Також очільник області повідомив, що українським військовим вдалося вивезти з ладу майже 100 одиниць ворожої техніки. Гайдай заявив, що це плідна робота ЗСУ за останні тижні.