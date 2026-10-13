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Посланці Трампа відклали поїздку до Путіна через кризу у відносинах з Україною, - NYT

17:00 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, ймовірно, не полетять до Москви найближчим часом. Запланований візит перенесли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, розбіжності між Україною та США на тлі дизельної угоди президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна переросли у найбільшу кризу з часів скандалу в Овальному кабінеті минулого року.

Неназваний представник США розповів виданню, що Трамп "настільки розлютився на Україну", що важко сказати, на які дії він може піти.

Також джерела NYT повідомляють, що Віткофф і Кушнер відклали заплановану поїздку до Росії доти, доки президент України Володимир Зеленський "не налагодить відносини з Трампом".

Дизельна угода Росії та США

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про те, що він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизеля до США.

Це сталося після того, як американський лідер кілька разів звинуватив Україну у зростанні цін на пальне у світі через удари по російських нафтопереробних заводах.

Президент України Володимир Зеленський назвав таке рішення адміністрації Трампа слабким. Він наголосив, що гроші, які Росія отримає від американців, будуть спрямовані на виробництво зброї.

У свою чергу Трамп заявив, що Україні нібито час провести президентські вибори і змінити Зеленського.

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