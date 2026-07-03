Посланці Трампа не приїдуть до Києва "тільки заради фотосесії", - NYT

Віткофф і Кушнер не збираються до України

Посадовець, що побажав залишитися анонімним, заявив про щоденні розмови посланців Трампа з українськими та російськими чиновниками. Також між ними відбувалися особисті зустрічі, про які не повідомлялося.

Проте джерело видання зазначає, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф поїдуть до РФ та України тільки при нових приводах для обговорення. А візиту "для фотосесії" не буде.

Росія прагне відвідин посланців Трампа

У Москві чиновники також чекають на поновлення співпраці з Віткоффом та Кушнером.

"Росіяни відчайдушно чекають на повернення Віткоффа та Кушнера", - впевнений ексдипломат Томас Гремінгер, керівник швейцарського аналітичного центру.

Президент Росії Володимир Путін особливо цінує свої стосунки з Віткоффом, який є для нього інструментом досягнення цілей, гаприклад, утримання України поза НАТО. Проте російські чиновники розчаровані нерівномірним характером візитів "людей Трампа" та відсутністю подальших дій.

"Подібний процес вимагає інтенсивних дипломатичних зусиль", - сказав Томас Грем, американський дипломат часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

"США - єдина країна, яка може його очолити, якби вони були до цього схильні", - каже він.