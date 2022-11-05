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Послання Путіну. Найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моря

Фото: найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моря (c6f.navy.mil)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська атомна субмарина Rhode Island, оснащена 24 міжконтинентальними балістичними ракетами Trident II D5 з ядерними боєголовками, увійшла до Середземного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС США.

"Підводний човен з балістичними ракетами класу "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибув до Гібралтару із запланованим візитом у порт 1 листопада 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За словами командира американської оперативної групи 69 Джона Креддока, такий візит зміцнює тверду відданість підтримці союзників у Європі.

Як пише італійське видання La Repubblica, субмарина здатна плавати непоміченою під водою місяцями, проте її поява в Гібралтарі є сигналом США до президента РФ Володимира Путіна. За деякими даними, на її борту знаходиться від 150 до 200 ядерних боєголовок.

Ці ракети здатні вражати цілі на відстані до 18 тисяч кілометрів з максимальною швидкістю 19 Махів, тобто, більше, ніж 23 тисячі км/год.

На Заході впевнені, що саме міць цієї субмарини може відмовити Росію від можливої ядерної ескалації в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що Росія більше не існуватиме у разі, якщо вона застосує свою ядерну зброю.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що якщо Путін віддасть наказ застосувати будь-яку ядерну зброю, то її і РФ чекатимуть катастрофічні наслідки.

До того ж, на даний момент у Білому домі не вбачають ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї.

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