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Посланник США по "Северному потоку-2" приедет в Киев: что с ним будут обсуждать

Автор: Дмитрий Левицкий

На этой неделе в Киев прибудет старший советник по энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштейн. Он является американским спецпосланником по вопросам "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль в эфире канала "Украина 24".

По словам Зеркаль, украинские власти будут говорить с Хохштейном о проблемах, которые несет российский газопровод, последнюю часть трубы которого вчера заложили на морском участке.

"В конце этой неделе мы продолжим говорить об этом в Киеве, куда приедет Амос Хохштейн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, и решение вопросов, связанных с имплементацией достигнутого между США и Германией соглашения", - рассказала она.

Зеркаль напомнила, что после завершения строительства газопровода Германия должна его сертифицировать, а Еврокомиссия подтвердить эту сертификацию, однако, по ее мнению, Россия не будет ждать завершения сертификации.

"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дождавшись всех решений о сертификации", - отметила советник министра, добавив, что США имеют полномочия для наложения новых санкций.

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КиевСоединенные Штаты АмерикиЕлена ЗеркальСеверный поток-2