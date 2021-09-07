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Посланець США щодо "Північного потоку-2" приїде в Київ: що з ним будуть обговорювати

Автор: Дмитро Левицький

Цього тижня в Київ прибуде старший радник з енергетичної безпеки держсекретаря США Амос Хохштейн. Він є американським спецпосланцем з питань "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радниці міністра енергетики України Олени Зеркаль в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Зеркаль, українська влада буде говорити з Хохштейном про проблеми, які несе російський газопровід, останню частину труби якого вчора заклали на морській ділянці.

"Наприкінці цього тижня ми продовжимо говорити про це в Києві, куди приїде Амос Хохштейн, робота якого направлена на забезпечення енергетичної безпеки в Європі, і рішення питань, пов'язаних з імплементацією досягнутої між США та Німеччиною угоди", - розповіла вона.

Зеркаль нагадала, що після завершення будівництва газопроводу Німеччина повинна його сертифікувати, а Єврокомісія підтвердити цю сертифікацію, однак, на її думку, Росія не буде чекати завершення сертифікації.

"До кінця сертифікації газопровід не може запрацювати, але ми вже зараз бачимо, що в планах Росії запустити газопровід, не дочекавшись всіх рішень про сертифікацію", - зазначила радниця міністра, додавши, що США мають повноваження для накладення нових санкцій.

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КиївСполучені Штати АмерикиОлена ЗеркальПівнічний потік-2