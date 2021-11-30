Медики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступит 1 декабря в парламенте с традиционным посланием к Верховной раде. На заседание предлагают пригласить представителей общественности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
"Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание ВР, где 1 декабря будет оглашено послание президента Украины к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины", - написал он.
"Я считаю, что на каждое общественно важное голосование в Раде нужно приглашать общественность, а сам парламент должен быть максимально открытым", - резюмировал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря обратится к нардепам. Обращение будет касаться ситуации в стране и положения Украины на международной арене.
Отметим, в ходе обращения к нардепам в прошлом году Зеленский анонсировал изменение формата послания. В частности, он предлагал приглашать на такое заседание военных, медиков, учителей, общественных деятелей, предпринимателей.