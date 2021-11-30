Медики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание Зеленского

"Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание ВР, где 1 декабря будет оглашено послание президента Украины к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины", - написал он.

При этом Качура отметил, что считает это хорошей инициативой.

"Я считаю, что на каждое общественно важное голосование в Раде нужно приглашать общественность, а сам парламент должен быть максимально открытым", - резюмировал он.