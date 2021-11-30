UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Медики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание Зеленского

Автор: Ольга Белей

Президент Украины Владимир Зеленский выступит 1 декабря в парламенте с традиционным посланием к Верховной раде. На заседание предлагают пригласить представителей общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

"Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание ВР, где 1 декабря будет оглашено послание президента Украины к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины", - написал он.

При этом Качура отметил, что считает это хорошей инициативой.

"Я считаю, что на каждое общественно важное голосование в Раде нужно приглашать общественность, а сам парламент должен быть максимально открытым", - резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря обратится к нардепам. Обращение будет касаться ситуации в стране и положения Украины на международной арене.

Отметим, в ходе обращения к нардепам в прошлом году Зеленский анонсировал изменение формата послания. В частности, он предлагал приглашать на такое заседание военных, медиков, учителей, общественных деятелей, предпринимателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВерховная рада