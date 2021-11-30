Медики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання Зеленського

"Глава офісу президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання ВР, де 1 грудня буде оголошено послання президента України до ВР про внутрішнє і зовнішнє становище України", - написав він.

При цьому Качура зазначив, що вважає це хорошою ініціативою.

"Я вважаю, що на кожне суспільно важливе голосування в Раді потрібно запрошувати громадськість, а сам парламент повинен бути максимально відкритим", - резюмував він.