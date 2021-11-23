Послание президента к Раде. Зеленский на следующей неделе обратится к нардепам

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе обратится к нардепам. Украинский лидер готовит обращение к парламенту.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров и заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

Обращение президента к Раде состоится 1 декабря.

"Это ежегодное послание президента к Верховной раде. Это предусмотренно законодательством. Конечно же, мы ожидаем президента в парламенте. Насколько я знаю, это планируется на 1 декабря", - сказала Кравчук.

Обращение будет касаться ситуации в стране и положения Украины на международной арене.