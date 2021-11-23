UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Послание президента к Раде. Зеленский на следующей неделе обратится к нардепам

Автор: Владислав Красинский, Ульяна Безпалько

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе обратится к нардепам. Украинский лидер готовит обращение к парламенту.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров и заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

Обращение президента к Раде состоится 1 декабря.

"Это ежегодное послание президента к Верховной раде. Это предусмотренно законодательством. Конечно же, мы ожидаем президента в парламенте. Насколько я знаю, это планируется на 1 декабря", - сказала Кравчук.

Обращение будет касаться ситуации в стране и положения Украины на международной арене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВерховная рада