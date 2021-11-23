Послання президента до Ради. Зеленський наступного тижня звернеться до нардепів

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня звернеться до нардепів. Український лідер готує звернення до парламенту.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров та заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.
Звернення президента до Ради відбудеться 1 грудня.
"Це щорічне послання президента до Верховної ради. Це передбачено законодавством. Звичайно ж, ми очікуємо президента у парламенті. Наскільки я знаю, це планується на 1 грудня", - сказала Кравчук.
Звернення стосуватиметься ситуації в країні та становища України на міжнародній арені.