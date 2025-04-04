Посланець Путіна їздив не тільки в США: Зеленський пояснив, що задумали в Кремлі

Він зазначив, що Росія хоче зняття санкцій, особливо європейських, оскільки її економіка сильно залежить від таких обмежень. Але Європа не піде на такий крок.

За словами Зеленського, він вірить, що США теж не зніматимуть з Росії санкції, а навпаки посилять обмеження.

"Щоденні удари тому доказ, що потрібні сильні санкційні кроки проти Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.). Це змусить їх зупинитися, принаймні, зупинити гарячу фазу цієї війни - припинення вогню", - додав він.

Президент також розповів, що Україні відомі причини, чому посланник глави Кремля Кирило Дмитрієв відвідував Вашингтон.

"Він був не тільки в США, ми стежимо за переміщеннями наших недругів. І головне питання - як вивести 300 млрд заморожених активів. Нам відомо, що вони пропонують деяким країнам придбати різну продукцію, включно з високотехнологічною, на цю суму, якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивезти ці гроші. Про авіабудування йдеться, та інші речі", - розповів він.

Але, як зазначив Зеленський, поки що російські активи залишаються замороженими в Європі, і Європа не збирається їх віддавати.

Президент додав, що Росія також "бігає" по інших країнах ще й зі своєю угодою щодо мінералів.