Послам США в Ізраїлі заборонили відвідувати Старе місто Єрусалиму

Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Громадянам США рекомендують уникати районів, де зібралися натовпи людей і де збільшилася присутність поліції

Співробітникам посольства США в Ізраїлі та їх сім'ям тимчасово заборонили відвідувати Старе місто Єрусалиму та Храмову гору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Ізраїлі.

Повідомляється, що громадянам США настійно рекомендується зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення рівня обізнаності щодо безпеки.

" Громадяни США повинні уникати районів, де збираються натовпи людей і де збільшується присутність поліції або військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, Дональд Трамп представив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом Сполучених Штатів "угоди століття". За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з мирним планом Дональда Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно чотири роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду. Згідно з мирним планом, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.