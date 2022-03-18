Послам России и Беларуси запретили вход в резиденции Европарламента

Европарламент запретил послам Российской Федерации и Беларуси входить в резиденции законодательного органа. Обвинил страны в попытках разрушить демократический строй.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт председателя Европарламента Роберти Мецоли.

"С сегодняшнего дня дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента. В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический лад",- пишет Мецола.

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