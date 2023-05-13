Без послаблення цінових обмежень на ринку електроенергії буде неможливо підготуватися до зими, - експерт

За його словами, у підготовці до опалювального сезону, який розпочнеться через п’ять місяців, стоятиме питання фінансової ліквідності ринку електричної енергії.

"Особисто я вважаю, що вводити диференційовані ціни на електричну енергію для населення доведеться. Доведеться змінювати прайс-кепи (цінові обмеження на ринку електроенергії, - ред.), інакше назбирати кошти у всіх суб’єктів господарювання ринку електроенергії не вдасться", - сказав він.

Білявський підкреслив, що нинішня ситуація із браком коштів на підготовку до наступної зими не дозволить уряду і далі відкладати підвищення.

"Я вважаю, що у наступні декілька місяців нас очікують зміни, які мали відбутися ще два роки тому. Без цих змін підготуватися вчасно і належним чином до опалювального сезону буде доволі складно", - підсумував Білявський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національний банк України передбачає підвищення тарифів на електроенергію для населення вже цього року.