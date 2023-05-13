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Без ослабления ценовых ограничений на рынке электроэнергии будет невозможно подготовиться к зиме, - эксперт

Фото: без ослабления ценовых ограничений на рынке электроэнергии будет невозможно подготовиться к зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Следующие несколько месяцев на рынке электроэнергии произойдут изменения, без которых подготовиться к следующему отопительному сезону будет достаточно сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Energy Club, главу наблюдательного совета ЧАО "Запорожский абразивный комбинат" Максима Белявского.

По его словам, в подготовке к отопительному сезону, который начнется через пять месяцев, стоит вопрос финансовой ликвидности рынка электрической энергии.

"Лично я считаю, что вводить дифференцированные цены на электрическую энергию для населения придется. Придется менять прайс-кепы (ценовые ограничения на рынке электроэнергии, - ред.), иначе накопить средства у всех субъектов хозяйствования рынка электроэнергии не удастся", - сказал он.

Белявский подчеркнул, что нынешняя ситуация с нехваткой средств на подготовку к следующей зиме не позволит правительству и дальше откладывать повышение.

"Я считаю, что в следующие несколько месяцев нас ожидают изменения, которые должны произойти еще два года назад. Без этих изменений подготовиться вовремя и должным образом к отопительному сезону будет сложно", - подытожил Белявский.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения уже в текущем году.

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ЭлектроэнергияОтопительный сезон