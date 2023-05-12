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Прогноз НБУ передбачає підвищення тарифу для населення вже цього року

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П'ятниця 12 травня 2023 16:49
Прогноз НБУ передбачає підвищення тарифу для населення вже цього року Фото: прогноз НБУ передбачає підвищення тарифу для населення вже цього року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Цього року можуть підвищити тарифи для населення, але цей процес буде супроводжуватись розширенням соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інфляційний звіт Національного банку України (НБУ) за квітень.

"На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатимуть насамперед урядові рішення з приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв’язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі", - говориться в ньому.

Водночас прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів в поточному році.

"Зважаючи на високу соціальну значущість тарифів, очікується, що їх підвищення буде поетапним і триватиме впродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки", - підкреслили в НБУ.

Натомість припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році.

Нагадаємо, раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.

Нагадаємо, за даними НБУ, банки суттєво покращили свої очікування розвитку кредитування в Україні. У II кварталі банкіри прогнозують зростання попиту на роздрібні кредити, а найбільше – на іпотеку.

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