Послаблень немає: Келлог пояснив, чому Трамп кілька разів давав Путіну "два тижні"

На питання щодо того, чи правильно те, що українці розчаровані тим, що Трамп нічого не робить для підтвердження своїх численних "двотижневих" попереджень на адресу Кремля, Келлог зазначив, що "це несправедливо".

"Ні, це несправедливо. Трамп намагається дати дипломатії всі шанси... Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося - особистості мають значення. Українці готові до угоди, але Путін - ні", - пояснив спецпредставник.

На думку Келлога, Путіна вводять в оману та розповідають йому, що Росія нібито здатна виграти війну. Але це насправді не так.

"Тож Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти в руках", - сказав він.

Спочатку потрібне припинення вогню

При цьому Келлог вважає, що мирна угода може бути досягнута - та врешті-решт буде досягнута. Але на відміну від Трампа, Келлог вважає необхідністю спочатку досягти припинення вогню, а вже потім вести мирні переговори.

"Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню стрілянини, бо як тільки вона припиняється, її важко відновити", - пояснив Келлог.

Трамп розчарований

За словами спецпредставника, американський президент дуже розчарований Путіним. Це переростає у роздратування.

"Він (Трамп, - ред.) думав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть результати. Натомість Путін його провокував. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", - запевнив Келлог.