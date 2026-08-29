Посла України в Туреччині викликали в МЗС через атаки по двох суднах у Чорному морі

Туреччина викликала до себе в МЗС посла України в Анкарі Нерімана Джелала у зв'язку з атаками на два турецькі судна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu та інші ЗМІ.

За словами джерел у МЗС Туреччини, йдеться про атаку на судно Lider Bordo Mavi, яке перевозило овочі, перевозило овочі з Самсуна в російське місто Туапсе, але 26 серпня було атаковано трьома дронами. Внаслідок атаки постраждали 5 членів екіпажу.

Пізніше для буксирування судна направили Lider Kocatepe, проте він також був атакований.

"Під час зустрічі (з послом - ред.) було передано реакцію Туреччини на зазначені атаки, а також зроблено необхідні попередження про те, що забезпечення безпеки життя та майна, судноплавства та навколишнього середовища в Чорному морі є обов'язковим", - пише Anadolu.