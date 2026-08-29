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Посла України в Туреччині викликали в МЗС через атаки по двох суднах у Чорному морі

19:08 29.08.2026 Сб
2 хв
Що сказала турецька сторона на зустрічі із послом?
aimg Едуард Ткач
Посла України в Туреччині викликали в МЗС через атаки по двох суднах у Чорному морі Фото: глава МЗС Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
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Туреччина викликала до себе в МЗС посла України в Анкарі Нерімана Джелала у зв'язку з атаками на два турецькі судна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu та інші ЗМІ.

За словами джерел у МЗС Туреччини, йдеться про атаку на судно Lider Bordo Mavi, яке перевозило овочі, перевозило овочі з Самсуна в російське місто Туапсе, але 26 серпня було атаковано трьома дронами. Внаслідок атаки постраждали 5 членів екіпажу.

Пізніше для буксирування судна направили Lider Kocatepe, проте він також був атакований.

"Під час зустрічі (з послом - ред.) було передано реакцію Туреччини на зазначені атаки, а також зроблено необхідні попередження про те, що забезпечення безпеки життя та майна, судноплавства та навколишнього середовища в Чорному морі є обов'язковим", - пише Anadolu.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, кілька тижнів тому глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара закликала Україну та Росію ввести мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі. Він підкреслив, що сторони атакують усі торгові судна без розбору.

Також ми писали, що за словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія зазнає значно більших втрат, ніж Україна, у протистоянні у Чорному морі.

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