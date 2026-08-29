Посла Украины в Турции вызвали в МИД из-за атак по двум суднам в Черном море

Турция вызвала к себе в МИД посла Украины в Анкаре Неримана Джелала в связи с атаками на два турецких судна в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu и другие СМИ.

По словам источников в МИД Турции, речь идет об атаке на судно Lider Bordo Mavi, которое перевозило овощи перевозило овощи из Самсуна в российский город Туапсе, но 26 августа было атаковано тремя дронами. В результате атаки пострадали 5 членов экипажа.

Позже для буксировки судна направили Lider Kocatepe, однако он тоже подвергался атаке.

"В ходе встречи (с послом - ред.) была передана реакция Турции на указанные атаки, а также сделаны необходимые предупреждения о том, что обеспечение безопасности жизни и имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море является обязательным", - пишет Anadolu.