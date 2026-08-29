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Посла Украины в Турции вызвали в МИД из-за атак по двум суднам в Черном море

19:08 29.08.2026 Сб
2 мин
Что сказала турецкая сторона на встрече с послом?
aimg Эдуард Ткач
Посла Украины в Турции вызвали в МИД из-за атак по двум суднам в Черном море Фото: глава МИД Турции Хакан Фидан (Getty Images)
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Турция вызвала к себе в МИД посла Украины в Анкаре Неримана Джелала в связи с атаками на два турецких судна в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu и другие СМИ.

По словам источников в МИД Турции, речь идет об атаке на судно Lider Bordo Mavi, которое перевозило овощи перевозило овощи из Самсуна в российский город Туапсе, но 26 августа было атаковано тремя дронами. В результате атаки пострадали 5 членов экипажа.

Позже для буксировки судна направили Lider Kocatepe, однако он тоже подвергался атаке.

"В ходе встречи (с послом - ред.) была передана реакция Турции на указанные атаки, а также сделаны необходимые предупреждения о том, что обеспечение безопасности жизни и имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море является обязательным", - пишет Anadolu.

Что еще важно знать

Напомним, несколько недель назад глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара призвала Украину и Россию ввести мораторий на удары по торговым суднам в Черном море. Он подчеркнул, что стороны атакуют все торговые суда без разбора.

Также мы писали, что по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия несет значительно больше потерь, чем Украина, в противостоянии в Черном море.

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