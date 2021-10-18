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Посла Беларуси во Франции отозвали в Минск для консультаций

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Минск, Понедельник 18 октября 2021 15:21
Посла Беларуси во Франции отозвали в Минск для консультаций Фото: Посла Беларуси во Франции отозвали в Минск для консультаций (flickr.com/40330688@N07)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Беларуси отозвало своего посла во Франции для консультаций. При этом в ведомстве добавили, что посол Франции в Минске Николя де Лакост покинул страну, поскольку не завершил процедуру вступления в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Господин де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного Посла Франции и вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 г. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве посла в Беларуси", - заявил спикер МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, МИД был вынужден сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на назначение де Лакоста послом.

"Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий", - заявили в МИД Беларуси.

Напомним, на выходных посол Франции в Минске покинул Беларусь.

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