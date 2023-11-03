Поскаржився на "тиск Заходу". У Сербії пішов у відставку проросійський голова спецслужби

"США і ЄС хочуть отримати мою голову як попередню умову для того, щоб не вводити санкції проти Сербії. Я не дозволю собі стати причиною шантажу і тиску на Сербію та сербський світ. Саме тому я подаю заяву про свою безповоротну відставку", - заявив він.

Скандальний чиновник додав, що його відставка не змінить політику країн Заходу щодо Сербії, але "загальмує нові вимоги та шантаж".

Що відомо про Вулін

Варто зауважити, що Вулін обіймав посаду голови Агентства безпеки та інформації Сербії з грудня 2022 року. Він є близьким соратником президента Александара Вучича.

У липні цього року США запровадили санкції проти Вуліна. Його підозрюють у причетності до незаконного постачання зброї, торгівлі наркотиками та зловживання службовим становищем.

Він міг використати свої повноваження, щоб допомогти сербському торговцю зброєю, який перебуває під санкціями США, переправити нелегальні партії зброї через кордон Сербії.

При цьому Вулін виступає за тісні зв'язки Сербії з Росією та просуває концепцію "сербського міра" - копію "русского міра".

Нагадаємо, Сербія продовжує співпрацювати з Росією, незважаючи на війну в Україні. Зокрема, нещодавно президент Вучич провів переговори з диктатором Володимиром Путіним.