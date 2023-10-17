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Вучич розповів про коротку розмову Путіним

Вівторок 17 жовтня 2023 18:22
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Вучич розповів про коротку розмову Путіним Фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту у Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

За його словами, він мав з Путіним "коротку розмову" у Пекіні. При цьому президент Сербії назвав вважає, що Путін виглядає "повним впевненості у собі".

"Я бачив президента Путіна, і ми поговорили коротко, дуже коротко, у нас не було двосторонньої зустрічі", - сказав Вучич.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Сербія займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Країна засуджує російське вторгнення та підтримує територіальну цілісність України. Водночас, Сербія відмовляється вводити санкції проти Росії і продовжує підтримувати з нею тісні економічні та політичні зв'язки.

Президент Сербії Олександр Вучич заявляв, що його країна не може запроваджувати санкції проти Росії, оскільки це означатиме відмову від традиційних дружніх відносин із Москвою. Також він стверджує, що санкції не допоможуть Україні, а лише посилять ситуацію.

Ставлення Сербії до війни в Україні викликає критику із боку Заходу. Західні країни вважають, що Сербія не робить достатньо підтримки України і продовжує підтримувати Росію. Сербія, у відповідь, заявила, що передасть свій європейський досвід Україні та підтримає країну у післявоєнному відновленні.

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