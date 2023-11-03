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Пожаловался на "давление Запада". В Сербии ушел в отставку пророссийский глава спецслужбы

Фото: Александар Вулин, бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин ушел в отставку. Он объяснил это якобы давлением стран Запада.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Вулина приводит The Guardian.

"США и ЕС хотят получить мою голову в качестве предварительного условия для того, чтобы не вводить санкции против Сербии. Я не позволю себе стать причиной шантажа и давления на Сербию и сербский мир. Именно поэтому я подаю заявление о своей бесповоротной отставке", - заявил он. 

Скандальный чиновник добавил, что его отставка не изменит политику стран Запада в отношении Сербии, но "затормозит новые требования и шантаж". 

Что известно о Вулине

Стоит заметить, что Вулин занимал должность главы Агентства безопасности и информации Сербии с декабря 2022 года. Он является близким соратником президента Александара Вучича. 

В июле этого года США ввели санкции против Вулина. Его подозревают в причастности к незаконным поставкам оружия, торговле наркотиками и злоупотреблении служебным положением.

Он мог использовать свои полномочия, чтобы помочь сербскому торговцу оружием, находящемуся под санкциями США, переправить нелегальные партии оружия через границу Сербии. 

При этом Вулин выступает за тесные связи Сербии с Россией и продвигает концепцию "сербского мира" - копию "русского мира". 

Напомним, Сербия продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на войну в Украине. В частности, недавно президент Вучич провел переговоры с диктатором Владимиром Путиным

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