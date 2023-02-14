Посівні площі в Україні цьогоріч не тільки зменшаться, а й змінять свою структуру

Через війну посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га та змінять свою структуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики і продовольства України.
Як зазначив директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак на брифінгу у медіацентрі "Україна - Укрінформ", посівні площі в Україні у 2023 році зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником - до 29 млн га.
"Через війну суттєво змінюються структура посівних площ та обсяги посівів, а зменшення кількості внесення добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю", - наголосив Віштак.
При цьому він підкреслив, що для внутрішнього споживання за всіма групами продовольства Україна буде забезпечена. Проте очікується зміна експортного потенціалу.
"Зокрема, буде посіяно значно менше кукурудзи, тоді як це одна з основних зернових культур, яка йшла на експорт", - зазначив Віштак.
Крім того, за словами Віштака, держава зосередиться на підтримці малих аграріїв, тому наразі працює над продовженням програми з виплати дотацій і субсидій на гектар оброблюваних земель і на голову рогатої худоби.
"З-поміж іншого нагальна потреба їх підтримки пов’язана і з тим, що саме невеликі аграрії здебільшого займаються овочівництвом, дефіцит якого ми наразі спостерігаємо на внутрішньому ринку", - пояснив директор департаменту.
Однак, за його словами, попит на українське зерно, олійні культури та продукти переробки залишається досить високим з боку іноземних покупців. Проблема в тому, що всі ризики та логістичні труднощі покриваються нижчою закупівельною ціною від фермера. Тому, за висновком фахівців, ключова проблема наступної посівної - брак фінансових ресурсів на подальшу господарську діяльність.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що сума збитків України у розрізі земельних і водних ресурсів та атмосферного повітря становить близько 2 трлн гривень.
У січні ми писали, що, за словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, станом на 13 січня 2023 року сума шкоди досягла 46 млрд доларів. Міністр відзначив, що в результаті війни шкоди завдано майже третині українських лісів. При цьому щонайменше 23,3 тисяч га з них - вигоріли вщент. Щодо земель, то в цій сфері сума шкоди становить 18 млрд доларів.
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