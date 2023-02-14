Посевные площади в Украине в этом году не только уменьшатся, но изменят свою структуру

Как отметил директор департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ", посевные площади в Украине в 2023 году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем - до 29 млн га.

"Из-за войны существенно меняются структура посевных площадей и объемы посевов, а уменьшение количества внесения удобрений напрямую повлияет на показатели валового сбора урожая", - подчеркнул Виштак.

При этом он отметил, что для внутреннего потребления по всем группам продовольствия Украина будет обеспечена. Однако ожидается смена экспортного потенциала.

"В частности, будет посеяно гораздо меньше кукурузы, тогда как это одна из основных зерновых культур, которая шла на экспорт", - отметил Виштак.

Кроме того, по словам Виштака, государство сосредоточится на поддержке малых аграриев, поэтому сейчас работает над продолжением программы по выплате дотаций и субсидий на гектар возделываемых земель и на голову рогатого скота.

"Между прочим насущная потребность их поддержки связана и с тем, что именно небольшие аграрии в большинстве своем занимаются овощеводством, дефицит которого мы сейчас наблюдаем на внутреннем рынке", - пояснил директор департамента.

Однако, по его словам, спрос на украинское зерно, масличные культуры и продукты переработки остается достаточно высоким со стороны иностранных покупателей. Проблема в том, что все риски и логистические трудности покрываются более низкой покупной ценой от фермера. Поэтому, по заключению специалистов, ключевая проблема следующей посевной - нехватка финансовых ресурсов на дальнейшую хозяйственную деятельность.