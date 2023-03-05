Посилюють наступальний потенціал. Міноборони показало відео танкових навчань ЗСУ

Сьогодні, 5 березня, з'явились кадри з навчань 3-ї танкової бригади та 22-го батальйону спеціального призначення президентської бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"З кожним днем Сили оборони України посилюють свій наступальний потенціал", - наголосили в Міноборони.
Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley.
Крім того, у ЗС Канади показали, як навчають українських військових опановувати танки Leopard 2.
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