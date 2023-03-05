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Усиливают наступательный потенциал. Минобороны показало видео танковых учений ВСУ

Фото: Минобороны показало видео танковых учений ВСУ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 марта, появились кадры по учениям 3-й танковой бригады и 22-го батальона специального назначения президентской бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С каждым днем Силы обороны Украины усиливают свой наступательный потенциал", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, сегодня в сети появилось видео по учениям украинских военных на БМП Bradley.

Кроме того, в ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2.

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