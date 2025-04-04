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Посылки без границ. "Новая почта" открыла отделение в одной из европейских столиц

Испания, Пятница 04 апреля 2025 10:40
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Посылки без границ. "Новая почта" открыла отделение в одной из европейских столиц "Новая почта" заработала в Мадриде (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Новая почта" продолжает расширять свою сеть за рубежом. Сейчас компания открыла отделение в столице Испании - Мадриде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.

"Новая почта" в Мадриде

Теперь в Мадриде можно быстро отправить и получить документы и посылки весом до 30 кг и габаритами до 120×70×70 см. Срок доставки из Украины - от 5 дней. Адрес: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.

Стоимость отправки посылки из Украины в Испанию стартует от 1 050 гривен. На окончательную цену влияют габариты посылки.

Добавим, что ранее в Испании компания уже открыла свое отделение в курортной Барселоне.

Посылки без границ. &quot;Новая почта&quot; открыла отделение в одной из европейских столицОтделение в Мадриде принимает посылки до 30 кг (скриншот)

Зарубежная сеть отделений "Новой почты"

"Новая почта" имеет свои отделения уже в 15 странах. Первое в Европе появилось весной 2023 года, его открыли в Вильнюсе, Литве.

Свои отделения "Новая почта" имеет в Великобритании, Нидерландах, Эстонии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Венгрии, Франции, Чехии и Эстонии. Вообще компания доставляет посылки в более чем 200 стран.

Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки &quot;Новою поштою&quot;

Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")

Читайте также о том, что в конце марта "Новая почта" открыла отделение в нидерландском городе Утрехт.

Ранее мы писали о том, какие вещи и товары нельзя отправлять за границу через "Новую почту".

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