Посылки без границ. "Новая почта" открыла отделение в одной из европейских столиц
"Новая почта" продолжает расширять свою сеть за рубежом. Сейчас компания открыла отделение в столице Испании - Мадриде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.
"Новая почта" в Мадриде
Теперь в Мадриде можно быстро отправить и получить документы и посылки весом до 30 кг и габаритами до 120×70×70 см. Срок доставки из Украины - от 5 дней. Адрес: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.
Стоимость отправки посылки из Украины в Испанию стартует от 1 050 гривен. На окончательную цену влияют габариты посылки.
Добавим, что ранее в Испании компания уже открыла свое отделение в курортной Барселоне.
Отделение в Мадриде принимает посылки до 30 кг (скриншот)
Зарубежная сеть отделений "Новой почты"
"Новая почта" имеет свои отделения уже в 15 странах. Первое в Европе появилось весной 2023 года, его открыли в Вильнюсе, Литве.
Свои отделения "Новая почта" имеет в Великобритании, Нидерландах, Эстонии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Венгрии, Франции, Чехии и Эстонии. Вообще компания доставляет посылки в более чем 200 стран.
Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")
Читайте также о том, что в конце марта "Новая почта" открыла отделение в нидерландском городе Утрехт.
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