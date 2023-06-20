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Посилка з вибухівкою у посольстві України: іспанський суд звинуватив відправника у тероризмі

Фото: іспанський суд звинуватив відправника посилок з вибухівкою до посольства України в тероризмі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Іспанії суд звинуватив 74-річного чоловіка, який відправляв посилки з вибухівкою в урядові, оборонні та дипломатичні установи наприкінці 2022 року.

Про це сказано в судових документах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Слідчий суддя Хосе Луїс Калама заявив, що звинувачення у тероризмі та виготовленні вибухових пристроїв з терористичною метою є обґрунтованими, навіть якщо не було доказів причетності Гонсалеса до організованої терористичної групи.

За словами Калами, звинувачення виправдані, зокрема, через політичні мотиви - спроба примусу уряду припинити підтримку України у війні проти Росії.

Відправки посилок з вибухівками були кваліфіковані як злочини з обтяжливими обставинами, оскільки дві посилки були адресовані високопоставленим чиновникам - прем'єр-міністру Педро Санчесу та міністру оборони Маргаріті Роблес.

Вибухові посилки в Іспанії

Нагадаємо, у період з 24 листопада по 2 грудня 2022 року 74-річний іспанець Помпейо Гонсалес Паскуаль відправив шість посилок з саморобною вибухівкою на Санчесу, Роблес, посольствам України та США в Мадриді, базі ВПС та виробнику зброї.

Більшість вибухових пристроїв було знешкоджено, але під час вибуху одного з них було легко поранено співробітника охорони посольства України.

У квітні 2023 року підозрюваного відпустили під заставу. Але йому необхідно щотижня приходити до суду за місцем проживання.

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ІспаніяСудТерактВибух