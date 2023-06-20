Посилка з вибухівкою у посольстві України: іспанський суд звинуватив відправника у тероризмі

Слідчий суддя Хосе Луїс Калама заявив, що звинувачення у тероризмі та виготовленні вибухових пристроїв з терористичною метою є обґрунтованими, навіть якщо не було доказів причетності Гонсалеса до організованої терористичної групи.

За словами Калами, звинувачення виправдані, зокрема, через політичні мотиви - спроба примусу уряду припинити підтримку України у війні проти Росії.

Відправки посилок з вибухівками були кваліфіковані як злочини з обтяжливими обставинами, оскільки дві посилки були адресовані високопоставленим чиновникам - прем'єр-міністру Педро Санчесу та міністру оборони Маргаріті Роблес.

Вибухові посилки в Іспанії

Нагадаємо, у період з 24 листопада по 2 грудня 2022 року 74-річний іспанець Помпейо Гонсалес Паскуаль відправив шість посилок з саморобною вибухівкою на Санчесу, Роблес, посольствам України та США в Мадриді, базі ВПС та виробнику зброї.

Більшість вибухових пристроїв було знешкоджено, але під час вибуху одного з них було легко поранено співробітника охорони посольства України.

У квітні 2023 року підозрюваного відпустили під заставу. Але йому необхідно щотижня приходити до суду за місцем проживання.