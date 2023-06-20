Посылка со взрывчаткой в посольстве Украины: испанский суд обвинил отправителя в терроризме

Следственный судья Хосе Луис Калама заявил, что обвинения в терроризме и изготовлении взрывных устройств с террористической целью являются обоснованными, даже если не было доказательств причастности Гонсалеса к организованной террористической группе.

По словам Каламы, обвинения оправданы, в частности, из-за политических мотивов - попытка принуждения правительства прекратить поддержку Украины в войне против России.

Отправки посылок со взрывчатками были квалифицированы как преступления с отягчающими обстоятельствами, поскольку две посылки были адресованы высокопоставленным правительственным чиновникам - премьер-министру Педро Санчесу и министру обороны Маргарите Роблес.

Взрывные посылки в Испании

Напомним, в период с 24 ноября по 2 декабря 2022 года 74-летний испанец Помпейо Гонсалес Паскуаль отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой на Санчесу, Роблес, посольствам Украины и США в Мадриде, базе ВВС и производителю оружия.

Большинство взрывных устройств были обезврежены, но при взрыве одного из них был легко ранен сотрудник охраны посольства Украины.

В апреле 2023 года подозреваемого отпустили под залог. Но ему необходимо еженедельно являться в суд по месту жительства.