Посилення ППО та вступ до Євросоюзу: Зеленський провів переговори з главою МЗС Німеччини

Він зазначив, що Україна цінує підтримку з боку Німеччини, зокрема новий пакет військової допомоги.

За словами президента, головними темами під час переговорів стали:

оборонне співробітництво;

захист цивільного життя в Україні, зокрема енергетики;

європейська інтеграція України та прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Як уточнили в Офісі президента, глава держави детально розповів про потреби українських захисників. Порушувалося питання подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема для захисту південних регіонів та зернового коридору. Також обговорювалися постачання артилерії та далекобійних ракет.

"Дякую канцлеру Олафу Шольцу, його команді та всьому німецькому народу! Дійсно відчуваємо, наскільки сильна Німеччина у захисті свободи", - додав Зеленський.

Візит Бербок

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, в Україні з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона вже провела зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою та анонсувала нову допомогу нашій країні для підготовки до зими.