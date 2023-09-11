RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усиление ПВО и вступление в Евросоюз: Зеленский провел переговоры с главой МИД Германии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Стороны, в частности, обсудили усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Он отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Германии, в том числе новый пакет военной помощи. 

По словам президента, главными темами в ходе переговоров стали:

  • оборонное сотрудничество;
  • защита гражданской жизни в Украине, в том числе энергетики;
  • европейская интеграция Украины и прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. 

Как уточнили в Офисе президента, глава государства детально рассказал о потребностях украинских защитников. Поднимался вопрос дальнейшего усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты южных регионов и зернового коридора. Также обсуждались поставки артиллерии и дальнобойных ракет. 

"Спасибо канцлеру Олафу Шольцу, его команде и всему немецкому народу! Действительно чувствуем, насколько сильна Германия в защите свободы", - добавил Зеленский. 

Визит Бербок

Напомним, сегодня, 11 сентября, в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. 

Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и анонсировала новую помощь нашей стране для подготовки к зиме

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПомощь УкраинеМИД ГерманииВступление в ЕСВойна России против Украины