До Одеси з візитом прибув прем'єр Нідерландів. Зеленський обговорив з ним ППО й інше

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Одесі зі прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили посилення української ППО й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів.
За словами президента, наразі є нове рішення Нідерландів щодо посилення протиповітряної оборони України.
Зокрема, як відзначив Володимир Зеленський, під час зустрічі було обговорено:
"Для нас важливо, щоб заморожені російські активи, їхнє використання було спрямоване, зокрема, на відбудову України. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Дякую за розуміння в цьому", - додав Володимир Зеленський.
Допомога від Нідерландів
Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу. Наприклад, 11 жовтня, країна оголосила про передачу нового військового пакета допомоги, який включатиме:
Нарада в Одесі
Сьогодні, 13 жовтня, Володимир Зеленський провів нараду з місцевою владою Одеси під час якої було обговорено підготовку до зими, захист інфраструктури, енергетики й інше. Подробиці наради можна прочитати за посиланням.
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