Посилення ППО, навчання на F-16 і не тільки. Зеленський зустрівся з главою Міноборони Данії

Нагадаємо, ще в лютому цього року прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що її країна вирішила надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

А вже у березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

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