Усиление ПВО, обучение на F-16 и не только. Зеленский встретился с главой Минобороны Дании

Напомним, еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

А уже в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

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