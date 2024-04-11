Посилення мобілізації підтримає ЗСУ, але наростити боєздатність може лише зброя Заходу, - ISW

Ухвалення Верховною Радою закону про посилення відповідальності за ухиляння від мобілізації, підтримає здатність Збройних сил поновлювати існуючі бригади. Однак вирішальним фактором нарощування бойової міці армії, стануть матеріальні засоби країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що 10 квітня Верховна Рада розглянула й ухвалила положення проекту закону про мобілізацію в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення стійкості мобілізації у довгостроковій перспективі.

Зокрема, в Інституті звернули увагу на зміни до Кримінального кодексу, що посилюють покарання за ухилення від мобілізації та положення Закону, що дозволяють мобілізовувати засудженних.

"Зусилля України зі створення більш стійкого мобілізаційного апарату, підтримають здатність Збройних сил поновлювати та реконструювати існуючі та створювати нові підрозділи. Однак, за оцінками ISW, надані Заходом матеріальні засоби, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць", - йдеться у звіті ISW.