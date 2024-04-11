Усиление мобилизации поддержит ВСУ, но нарастить боеспособность может только оружие Запада, - ISW

Принятие Верховной Радой закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации, поддержит способность Вооруженных сил обновлять существующие бригады. Но решающим фактором наращивания боевой мощи армии, станут материальные средства стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что 10 апреля Верховная Рада рассмотрела и приняла положения проекта закона о мобилизации в рамках постоянных усилий, направленных на повышение устойчивости мобилизации в долгосрочной перспективе.

В частности, в Институте обратили внимание на изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за уклонение от мобилизации и положения Закона, позволяющие мобилизовать осужденных.

"Усилия Украины по созданию более устойчивого мобилизационного аппарата, поддержат способность Вооруженных сил восстанавливать и возобновлять существующие и создавать новые подразделения. Однако, по оценкам ISW, предоставленные Западом материальные средства, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь", - говорится в отчете ISW.