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Усиление мобилизации поддержит ВСУ, но нарастить боеспособность может только оружие Запада, - ISW

Четверг 11 апреля 2024 06:14
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Усиление мобилизации поддержит ВСУ, но нарастить боеспособность может только оружие Запада, - ISW Фото: мобилизация не решит всех проблем с боеспособностью ВСУ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Принятие Верховной Радой закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации, поддержит способность Вооруженных сил обновлять существующие бригады. Но решающим фактором наращивания боевой мощи армии, станут материальные средства стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что 10 апреля Верховная Рада рассмотрела и приняла положения проекта закона о мобилизации в рамках постоянных усилий, направленных на повышение устойчивости мобилизации в долгосрочной перспективе.

В частности, в Институте обратили внимание на изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за уклонение от мобилизации и положения Закона, позволяющие мобилизовать осужденных.

"Усилия Украины по созданию более устойчивого мобилизационного аппарата, поддержат способность Вооруженных сил восстанавливать и возобновлять существующие и создавать новые подразделения. Однако, по оценкам ISW, предоставленные Западом материальные средства, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь", - говорится в отчете ISW.

Закон об усилении мобилизации

25 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Однако 11 января документ был отозван из-за ряда замечаний. 30 января в парламент внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, которые были поданы нардепами. 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

О ключевых изменениях и о том, в каком виде документ подготовили ко второму чтению, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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