Манько розповів про посилення Куп'янська та Покровська та важкі бої

Манько підкреслив, що нові підрозділи Збройних Сил "відмінно себе показали відразу на декількох напрямках".

Успіхи на Новопавлівському напрямку та дії на Дніпропетровщині

Особливу увагу командир приділив Новопавлівському напрямку, де, за його словами, ситуація ускладнилася через погіршення погодних умов (туман, дощ).

"Противник намагається [намагався] все заскочити... під туман, під дощ намагається проскочити", - зазначив Манько. Він повідомив, що по кордону Дніпропетровської області в цьому напрямку вже зайшли штурмові підрозділи.

"Ми посилали цей напрямок, зараз почнемо зачищатися. Тобто ми виставилися по кордону і зараз повернемося в тил, будемо зачищати там противника вже плотно," - заявив він, додавши, що невдовзі планує надати відеодокази спроб ворога прорватися та їхнього фіналу.

Незважаючи на те, що погода "трошки маємо проблеми в плані того, що ми не можемо бачити їх (ворогів, - ред.) інколи", критичності немає, і ситуація залишається під контролем.

Ситуація на Запорізькому та інших напрямках

Запорізький напрямок: Манько повідомив, що Степногірськ зачищений. Позиції в районах Перморське та Плавні тримаються. Він запевнив: "Запорізьке може спати спокійно".

Покровський напрямок: Визнаний як "важкий, дуже важкий". Командир повідомив, що напрямок був посилений присутністю військ, і він планує завтра працювати там, щоб надати більш детальну інформацію.

Добропільський напрямок: "Ми продовжуємо стискати велике кільце", - наголосив Манько. Противник несе "страшенні скажені" втрати, а також є багато полонених.

Куп'янський та Лиманський напрямки: На Куп'янському напрямку також заходять штурмові підрозділи для посилення. Манько відзначив, що 3-тя штурмова бригада "нормально, добре працює" на Лиманському напрямку. На Куп'янському напрямку найближчим часом "ситуація буде у нас вирівняна повністю, хоча вона і зараз під контролем".

Сумський напрямок: Підрозділи ДШВ "чітко стоять, оборону тримаємо", і, як завжди, просуваються вперед.