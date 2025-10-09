Манько рассказал об усилении Купянска и Покровска и тяжелых боях

Начальник управления штурмовых подразделений Валентин Манько подвел итоги текущей оперативной обстановки на фронте и отметил успешные действия новосозданных военных формирований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
Манько подчеркнул, что новые подразделения Вооруженных Сил "отлично себя показали сразу на нескольких направлениях".
Особое внимание командир уделил Новопавловскому направлению, где, по его словам, ситуация осложнилась из-за ухудшения погодных условий (туман, дождь).
"Противник пытается [пытался] все заскочить... под туман, под дождь пытается проскочить", - отметил Манько. Он сообщил, что по границе Днепропетровской области в этом направлении уже зашли штурмовые подразделения.
"Мы посылали это направление, сейчас начнем зачищаться. То есть мы выставились по границе и сейчас вернемся в тыл, будем зачищать там противника уже плотно", - заявил он, добавив, что вскоре планирует предоставить видеодоказательства попыток врага прорваться и их финала.
Несмотря на то, что погода "немножко имеем проблемы в плане того, что мы не можем видеть их (врагов, - ред.) иногда", критичности нет, и ситуация остается под контролем.
Запорожское направление: Манько сообщил, что Степногорск зачищен. Позиции в районах Перморское и Плавни держатся. Он заверил: "Запорожское может спать спокойно".
Покровское направление: Признано как "тяжелое, очень тяжелое". Командир сообщил, что направление было усилено присутствием войск, и он планирует завтра работать там, чтобы предоставить более подробную информацию.
Добропольское направление: "Мы продолжаем сжимать большое кольцо", - подчеркнул Манько. Противник несет "страшные бешеные" потери, а также есть много пленных.
Купянское и Лиманское направления: На Купянском направлении также заходят штурмовые подразделения для усиления. Манько отметил, что 3-я штурмовая бригада "нормально, хорошо работает" на Лиманском направлении. На Купянском направлении в ближайшее время "ситуация будет у нас выровнена полностью, хотя она и сейчас под контролем".
Сумское направление: Подразделения ДШВ "четко стоят, оборону держим", и, как всегда, продвигаются вперед.
В завершение своего обращения, Валентин Манько призвал украинцев верить в Вооруженные Силы и игнорировать тех, кто не находится в рядах защитников. Он пригласил желающих участвовать в ВСУ, чтобы "улучшить" и "помочь" на фронте.