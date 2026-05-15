UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Елітні авто і квартири "під прицілом": що варто знати про посилення фінмоніторингу

17:13 15.05.2026 Пт
3 хв
Хто тепер у зоні ризику посилених перевірок?
aimg Олена Чупровська
Фото: Фінмоніторинг перевіряє елітну нерухомість і авто - які документи потрібні (Getty Images)

Державна служба фінансового моніторингу взялася за великі готівкові операції - тепер купівля елітного авто чи дорогої квартири може потягнути за собою серйозні запитання щодо походження коштів.

РБК-Україна з'ясовувало, кого торкнуться нові перевірки і що від вас можуть вимагати.

Читайте також: Українці стали платити рідше, але більшими сумами. Як війна змінила ринок цифрових розрахунків

Головне:

  • Хто під ризиком: ті, чия вартість покупки не відповідає офіційним доходам або є ознаки обходу фінансового контролю.
  • Що перевіряють: загальну фінансову поведінку - суми, частоту операцій, зв'язки між транзакціями та джерело коштів.
  • Що вимагатимуть: декларації, довідки про доходи, банківські виписки та документи про походження готівки.
  • Що важливо пам'ятати: сам факт купівлі дорогого майна не є порушенням, але доказову базу щодо джерела коштів краще готувати заздалегідь.

Що змінюється

Держфінмоніторинг почав окремо аналізувати великі готівкові операції, пов'язані з купівлею дорогого майна. Під увагу потрапляють угоди з елітною нерухомістю, преміальними автомобілями та іншими активами високої вартості, заявив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", - пояснив Пронін.

Що це означає на практиці

Адвокат Валерій Шаповал у коментарі РБК-Україна пояснює: мова не про заборону купувати дороге майно, а про посилення перевірок щодо походження коштів.

Під ризик потрапляють угоди, де:

  • вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця;
  • є ознаки того, що людина намагалася уникнути фінансового контролю.

Як служба тепер перевіряє

За словами Шаповала, Держфінмоніторинг перейшов від аналізу окремих операцій до вивчення загальної фінансової поведінки людини.

Головні критерії оцінки:

  • загальна сума операцій;
  • зв'язки між різними транзакціями;
  • реальне походження коштів;
  • як часто людина здійснює такі операції.

Хто ще в зоні ризику

Окрему увагу привертають випадки, коли людина вносить готівку через різні банки й кожного разу використовує одну й ту саму довідку про доходи; проводить операції на суму, що перевищує підтверджені доходи; дробить кошти, щоб не потрапити під фінмоніторинг.

Які документи можуть вимагати

"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - наголосив Пронін.

Шаповал уточнює: під час купівлі елітного майна покупець може бути зобов'язаний надати:

  • податкові декларації;
  • довідки про доходи;
  • документи про продаж попереднього майна;
  • банківські виписки;
  • підтвердження походження готівки.

Що важливо знати

За словами адвоката, посилення фінмоніторингу не скасовує права власності й не означає автоматичних підозр. Перевірки мають проходити в межах закону, з дотриманням конституційних гарантій і захисту персональних даних.

Сам факт купівлі дорогого майна не вказує на незаконне походження грошей. Однак Шаповал радить заздалегідь зібрати документи, які підтверджують джерело накопичень, і не використовувати непрозорих схем - щоб не отримати зайвих запитань від контролюючих органів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БанкиГрошові перекази