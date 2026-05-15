Елітні авто і квартири "під прицілом": що варто знати про посилення фінмоніторингу

Державна служба фінансового моніторингу взялася за великі готівкові операції - тепер купівля елітного авто чи дорогої квартири може потягнути за собою серйозні запитання щодо походження коштів.
РБК-Україна з'ясовувало, кого торкнуться нові перевірки і що від вас можуть вимагати.
Головне:
Держфінмоніторинг почав окремо аналізувати великі готівкові операції, пов'язані з купівлею дорогого майна. Під увагу потрапляють угоди з елітною нерухомістю, преміальними автомобілями та іншими активами високої вартості, заявив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", - пояснив Пронін.
Адвокат Валерій Шаповал у коментарі РБК-Україна пояснює: мова не про заборону купувати дороге майно, а про посилення перевірок щодо походження коштів.
Під ризик потрапляють угоди, де:
За словами Шаповала, Держфінмоніторинг перейшов від аналізу окремих операцій до вивчення загальної фінансової поведінки людини.
Головні критерії оцінки:
Окрему увагу привертають випадки, коли людина вносить готівку через різні банки й кожного разу використовує одну й ту саму довідку про доходи; проводить операції на суму, що перевищує підтверджені доходи; дробить кошти, щоб не потрапити під фінмоніторинг.
"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - наголосив Пронін.
Шаповал уточнює: під час купівлі елітного майна покупець може бути зобов'язаний надати:
За словами адвоката, посилення фінмоніторингу не скасовує права власності й не означає автоматичних підозр. Перевірки мають проходити в межах закону, з дотриманням конституційних гарантій і захисту персональних даних.
Сам факт купівлі дорогого майна не вказує на незаконне походження грошей. Однак Шаповал радить заздалегідь зібрати документи, які підтверджують джерело накопичень, і не використовувати непрозорих схем - щоб не отримати зайвих запитань від контролюючих органів.