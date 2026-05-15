Елітні авто і квартири "під прицілом": що варто знати про посилення фінмоніторингу

Головне: Хто під ризиком : ті, чия вартість покупки не відповідає офіційним доходам або є ознаки обходу фінансового контролю.

: ті, чия вартість покупки не відповідає офіційним доходам або є ознаки обходу фінансового контролю. Що перевіряють : загальну фінансову поведінку - суми, частоту операцій, зв'язки між транзакціями та джерело коштів.

: загальну фінансову поведінку - суми, частоту операцій, зв'язки між транзакціями та джерело коштів. Що вимагатимуть : декларації, довідки про доходи, банківські виписки та документи про походження готівки.

: декларації, довідки про доходи, банківські виписки та документи про походження готівки. Що важливо пам'ятати: сам факт купівлі дорогого майна не є порушенням, але доказову базу щодо джерела коштів краще готувати заздалегідь.

Що змінюється

Держфінмоніторинг почав окремо аналізувати великі готівкові операції, пов'язані з купівлею дорогого майна. Під увагу потрапляють угоди з елітною нерухомістю, преміальними автомобілями та іншими активами високої вартості, заявив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", - пояснив Пронін.

Що це означає на практиці

Адвокат Валерій Шаповал у коментарі РБК-Україна пояснює: мова не про заборону купувати дороге майно, а про посилення перевірок щодо походження коштів.

Під ризик потрапляють угоди, де:

вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця;

є ознаки того, що людина намагалася уникнути фінансового контролю.

Як служба тепер перевіряє

За словами Шаповала, Держфінмоніторинг перейшов від аналізу окремих операцій до вивчення загальної фінансової поведінки людини.

Головні критерії оцінки:

загальна сума операцій;

зв'язки між різними транзакціями;

реальне походження коштів;

як часто людина здійснює такі операції.

Хто ще в зоні ризику

Окрему увагу привертають випадки, коли людина вносить готівку через різні банки й кожного разу використовує одну й ту саму довідку про доходи; проводить операції на суму, що перевищує підтверджені доходи; дробить кошти, щоб не потрапити під фінмоніторинг.

Які документи можуть вимагати

"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - наголосив Пронін.

Шаповал уточнює: під час купівлі елітного майна покупець може бути зобов'язаний надати:

податкові декларації;

довідки про доходи;

документи про продаж попереднього майна;

банківські виписки;

підтвердження походження готівки.

Що важливо знати

За словами адвоката, посилення фінмоніторингу не скасовує права власності й не означає автоматичних підозр. Перевірки мають проходити в межах закону, з дотриманням конституційних гарантій і захисту персональних даних.

Сам факт купівлі дорогого майна не вказує на незаконне походження грошей. Однак Шаповал радить заздалегідь зібрати документи, які підтверджують джерело накопичень, і не використовувати непрозорих схем - щоб не отримати зайвих запитань від контролюючих органів.