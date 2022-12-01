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У Білгороді заявили про роботу ППО

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Росія, Четвер 01 грудня 2022 14:31
У Білгороді заявили про роботу ППО Фото: над Білгородом та районом спрацювала ППО (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У російському Білгороді та районі у четвер, 1 грудня, спрацювали системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, над російськими Білгородом та Білгородським районом нібито спрацювало ППО.

"Також було обстріляно села у Валуйському районі та Шебекінському окрузі. Відвідано осколками житлові будинки, Будинок культури та дитячий садок", - додав він.

Також Гладков повідомив про відсутність постраждалих.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді вже не перший раз траплялись випадки роботи систем ППО.

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