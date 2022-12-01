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В Белгороде заявили о работе ПВО

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Россия, Четверг 01 декабря 2022 14:31
В Белгороде заявили о работе ПВО Фото: над Белгородом и районом сработала ПВО (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В российском Белгороде и районе в четверг, 1 декабря, сработали системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора области Вячеслава Гладкова.

По его словам, над российскими Белгородом и Белгородским районом якобы сработало ПВО.

"Также были обстреляны села в Валуйском районе и Шебекинском округе. Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад", - добавил он.

Также Гладков сообщил об отсутствии пострадавших.

Напомним, что в российском Белгороде уже не в первый раз случались случаи работы систем ПВО.

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