В Белгороде заявили о работе ПВО
Фото: над Белгородом и районом сработала ПВО (GettyImages)
В российском Белгороде и районе в четверг, 1 декабря, сработали системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора области Вячеслава Гладкова.
По его словам, над российскими Белгородом и Белгородским районом якобы сработало ПВО.
"Также были обстреляны села в Валуйском районе и Шебекинском округе. Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад", - добавил он.
Также Гладков сообщил об отсутствии пострадавших.
Напомним, что в российском Белгороде уже не в первый раз случались случаи работы систем ПВО.
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