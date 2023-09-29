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Пошуком зниклих безвісти тепер займається МВС: як подати звернення

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство внутрішніх справ України стане головним органом у координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За даними міністра, з 1 жовтня міністерство внутрішніх справ запускає гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Оператори надаватимуть інформацію щодо роботи Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також оператори консультуватимуть родичів зниклих безвісти та формуватимуть анкети до Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин.   

Звернутись за допомогою можна за номером гарячої лінії - 0800103333. 

"Спільними зусиллями робитимемо все можливе для того, щоб сприяти розшуку кожного українця. Кожного, хто зник внаслідок російської агресії", - повідомив Клименко.

Нагадаємо, не так давно в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, з чого почати пошук родичів, які зникли безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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