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Поиском пропавших без вести теперь занимается МВД: как подать обращение

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министерство внутренних дел Украины станет главным органом в координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По данным министра, с 1 октября министерство внутренних дел запускает горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Операторы будут предоставлять информацию о работе Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также операторы будут консультировать родственников пропавших без вести и формировать анкеты к Уполномоченному по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах.   

Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии - 0800103333. 

"Совместными усилиями будем делать все возможное для того, чтобы способствовать розыску каждого украинца. Каждого, кто исчез в результате российской агрессии", - сообщил Клименко.

Напомним, не так давно в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, РБК-Украина объясняла, с чего начать поиск пропавших без вести родственников.

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