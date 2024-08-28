Пошуки зниклого російського літального об'єкта в Польщі: армія прочісує поля та ліси

Як зазначає видання, у вівторок пройшов другий день пошуків російського об'єкта, який у понеділок вранці увійшов на територію Польщі і зник з радарів.

Вчора понад сто солдатів польської армії прочісували поля та гаї селища Антоновка в комуні Комарув-Осада, розташованої за кілька кілометрів від Тишовця, де почалися пошуки. Їм вдалось оглянути вісімсот гектарів землі.

Зазначається, що 27 серпня польська армія шукала об'єкт ближче до Замосця. За даними речника Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцека Горишевського, таке рішення мало бути ухвалене після аналізу радіолокаційних записів та оцінки можливої траєкторії польоту об'єкта.

Зазначається, що пошуки об'єкта планувалось відновити сьогодні. Напрямок подальших дій залежав, зокрема, від повідомлень місцевих мешканців. Втім, як окремо зазначив речник польських Збройних сил, армія поки що не отримала жодних подібних свідчень.