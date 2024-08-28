Пошуки зниклого російського літального об'єкта в Польщі: армія прочісує поля та ліси

У Польщі третій день тривають пошуки російського літального апарата, який залетів на територію країни під час масованої гібридної атаки РФ по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Як зазначає видання, у вівторок пройшов другий день пошуків російського об'єкта, який у понеділок вранці увійшов на територію Польщі і зник з радарів.
Вчора понад сто солдатів польської армії прочісували поля та гаї селища Антоновка в комуні Комарув-Осада, розташованої за кілька кілометрів від Тишовця, де почалися пошуки. Їм вдалось оглянути вісімсот гектарів землі.
Зазначається, що 27 серпня польська армія шукала об'єкт ближче до Замосця. За даними речника Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцека Горишевського, таке рішення мало бути ухвалене після аналізу радіолокаційних записів та оцінки можливої траєкторії польоту об'єкта.
Зазначається, що пошуки об'єкта планувалось відновити сьогодні. Напрямок подальших дій залежав, зокрема, від повідомлень місцевих мешканців. Втім, як окремо зазначив речник польських Збройних сил, армія поки що не отримала жодних подібних свідчень.
Нагадаємо, що під час масованої російської атаки проти України з використанням ударних дронів і крилатих ракет оперативний командувач збройних сил Польщі заявив про "проникнення об'єкта на територію Польщі".
Згодом у Польщі заявили, що "об'єктом", який залетів на її територію під час масованої російської атаки проти України з використанням ударних дронів, є, швидше за все, безпілотник. Його пошуки тривають.
Варто зауважити, що це не перший випадок, коли російські "об'єкти" потраплять на територію країни НАТО. Внаслідок падіння одного з таких "об'єктів" у минулому навіть загинули польські громадяни. Проте ані Польща, ані НАТО, крім підняття в повітря винищувачів під час російських ударів по українській території не вживають жодних заходів щодо подібних інцидентів.
Аналогічним чином поводить себе влада Румунії, на територію якої також потрапляли російські засоби ураження.
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