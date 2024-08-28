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Поиски пропавшего российского летающего объекта в Польше: армия прочесывает поля и леса

Фото: в Польше продолжаются поиски российского летательного аппарата (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Польше третий день продолжаются поиски российского летательного аппарата, который залетел на территорию страны во время массированной гибридной атаки РФ по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как отмечает издание, во вторник прошел второй день поисков российского объекта, который в понедельник утром вошел на территорию Польши и скрылся с радаров.

Вчера более ста солдат польской армии прочесывали поля и рощи поселка Антоновка в коммуне Комарув-Осада, расположенной в нескольких километрах от Тишовца, где начались поиски. Им удалось осмотреть восемьсот гектаров земли.

Отмечается, что 27 августа польская армия искала объект поближе к Замостку. По данным спикера Оперативного командования Вооруженных Сил подполковник Яцека Горышевского, такое решение должно было быть принято после анализа радиолокационных записей и оценки возможной траектории полета объекта.

Отмечается, что поиски объекта планировалось возобновить сегодня. Направление дальнейших действий зависело от сообщений местных жителей. Однако, как отдельно отметил представитель польских Вооруженных сил, армия пока не получила никаких подобных свидетельств.

Что предшествовало

Напомним, что во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов и крылатых ракет оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши".

Впоследствии в Польше заявили, что "объектом", залетевшим на ее территорию во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов, является, скорее всего, беспилотник. Его поиски продолжаются.

Следует отметить, что это не первый случай, когда российские "объекты" попадут на территорию страны НАТО. В результате падения одного из таких "объектов" в прошлом даже погибли польские граждане. Однако ни Польша, ни НАТО, кроме поднятия в воздух истребителей во время российских ударов по украинской территории, не принимают никаких мер по подобным инцидентам.

Аналогичным образом ведут себя власти Румынии, на территорию которой также попадали российские средства поражения.

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